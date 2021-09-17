Спасенные медвежата изрядно подросли за минувшие полгода. Фото: vk.com/obrcrussia

Медвежата из Опаринского района, оставшиеся без мамы и спасенные местными лесорубами, вернулись домой! Зверят, изрядно подросших за полгода, привезли из Тверской области в родные края. Сейчас они будут жить в заказнике «Былина» на территории муниципалитета, в котором они родились.

- Все мишки готовы к самостоятельной жизни - у них развиты все необходимые для выживания в природе формы поведения и навыки. У них ярко выражены реакции страха и избегания человека. Результаты ветеринарного осмотра весьма положительные, - сообщила «Комсомолке» специалист Центра спасения медвежат-сирот Екатерина Пажетнова.

Как сообщили в областном правительстве, Бантика, Тишу и Остапа решили выпустить на охраняемой территории, поскольку это гарантирует их безопасность. В заказнике запрещено охотиться, поэтому за мишек переживать не стоит.

Мишек выпустили на территории заказника в Опаринском районе. Фото: kirovreg.ru

Напомним, малышей бросила мама, испугавшись шума лесозаготовительной техники, и сбежала. Их подобрали местные лесорубы и передали госохотинспектору. Тот связался с тверским Центром спасения медвежат-сирот, единственным учреждением, спасающим этих животных, и те согласились забрать зверенышей. В новом доме они прожили ровно полгода - с марта по сентябрь.