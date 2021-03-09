Лесорубы спасли трех медвежат, оставшихся без мамы

Спасенных малышей совсем скоро передадут специалистам из приюта, которые заберут медвежат в новый дом. Фото: vk.com/kirovreg43

В Кировской области трех медвежат, оставшихся без мамы, передадут приюту. Как сообщает региональное правительство, зверята отправятся в новый дом уже сегодня вечером, 9 марта.

Медвежат нашли в начале марта в Опаринском лесничестве: местные лесорубы случайно спугнули медведицу. Когда зверь сбежал в чащу, рабочие решили осмотреть берлогу и нашли там трех ее детенышей - совсем еще крошек. Поскольку позаботиться сами о себе они в таком возрасте не могут, а мать могла и не вернуться, было принято решение забрать малышей с собой.

Лесорубы связались с местным госохотинспектором, который и приютил у себя медвежат. Однако долго держать зверят в домашних условиях невозможно, и кировчанин обратился в тверской Центр спасения медвежат-сирот - единственный приют для этих животных. В нем зверят выращивают, а после отпускают на природу.

8 марта из Твери в Киров выехали биологи приюта, чтобы забрать медвежат. Ожидается, что сегодняшним вечером зверята уже отправятся с ними в свой новый дом. Все нужные ветеринарные документы для передачи уже подготовлены. А пока они находятся под постоянным наблюдением, от души кушают и почти все время спят. Пожелаем малышам удачи на новом месте!