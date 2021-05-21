Теперь медвежата понемногу исследуют лес и привыкают к дикой природе. Фото: vk.com/obrcrussia

Помните наших медвежат из Опаринского района? Троих малышей, которых увезли в тверской Центр спасения медвежат-сирот? С нами продолжают делиться вестями об их судьбе, а мы передаем их вам. Спойлер: с ними все прекрасно!

Бантика, Тишу и Остапа - так назвали малышей - на днях перевезли в Домик-берлогу на территории лесного вольера. Совсем недавно медвежата впервые вышли в лес, где они будут играть, осваиваться, озорничать и пробовать ту же еду, что их дикие сородичи.

- Первое время маленькие косолапые не смело выходили из Домика-берлоги и держались поблизости от него. Но день за днем медвежата все больше привыкают к новой обстановке, и, как медвежьи горошинки, озорно высыпаются из Домика, отходя от него все дальше и дальше. Все вокруг интересно, все вокруг новое! - радостно делятся сотрудники Центра. - Но! Любой неизвестный звук, будь то поломанная одним из косолапых веточка, либо порыв ветра - для них сигнал опасности, и медвежата со всей прыти бегут обратно в Домик-берлогу.

Кстати, у нашей троицы совсем недавно появились друзья - пятеро других медвежат! Так что теперь малютки играют все вместе. Вскоре им предстоит познакомиться с еще троими маленькими собратьями.

Малыши играют все вместе. Фото: vk.com/obrcrussia

Напомним, история медвежат из Опаринского района началась в марте 2021 года. Тогда местные лесорубы случайно спугнули медведицу и она сбежала, бросив детенышей. Малышей решили не оставлять на произвол судьбы, и их забрал районный охотинспектор. Ему удалось связаться с Центром спасения медвежат-сирот в Твери - это единственный приют для таких животных в стране. Специалисты выехали в Кировскую область на следующий день и забрали малышей с собой, в новый дом.