«Спали большую часть пути»: трех медвежат, оставшихся без мамы, увезли в специальный приют

Медвежат покормили перед дорогой и уложили спать в специальный бокс. Фото: vk.com/kirovreg43

Медвежат из Опаринского района, оставшихся без мамы, передали специалистам тверского приюта. Информацию сообщает региональное правительство.

Кировские ветеринары присмотрели за зверятами до приезда специалистов. Малышам даже успели дать имена - Бантик, Остап и Тиша. 10 марта работники Центра спасения медвежат-сирот забрали детенышей с собой. До перевозки их накормили, провели необходимые гигиенические процедуры и уложили спать в специальный деревянный бокс.

Во время пути сотрудники тверского приюта отчитывались о самочувствии медвежат в группе центра. По их словам, малыши спали большую часть дороги, а вот пили молоко неохотно - но это нормально. Сейчас зверята уже должны быть в приюте, где будут жить до своего взросления.

Напомним, трех медвежат нашли лесорубы в Опаринском районе. Шум техники спугнул их маму, и та сбежала в чащу, оставив детенышей. Работники решили не бросать малышей и забрали их с собой, передав после местному госохотинспектору. Кировчанин связался с единственным в стране медвежьим приютом, который находится в Твери, и его сотрудники согласились забрать к себе зверят. Когда малыши вырастут, их отпустят на волю.