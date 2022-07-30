Рысь Мира, пойманная в Кирове, умерла в хосписе

29 июля хищницы, за чьей судьбой пристально следило множество кировчан, не стало. Фото: vk.com/nest_xxl

Рысь Мира, пойманная в Кирове минувшей зимой, умерла. Об этом сообщили в Центре реабилитации животных «Большое гнездо», сотрудники которого долгое время заботились о хищнице.

- Карцинома легких в стадии распада, пневмония и отек легких на её фоне остановили сердце большой кошки. Но в наших сердцах ты осталась навсегда. Ужасно жаль, что смогли подарить тебе лишь пол года беззаботной жизни, - пишут работники организации в соцсетях.

Напомним, Миру поймали в Кирове в конце декабря 2021 года. Животное оказалось слабым и истощенным. Хищницу передали организации «Большое гнездо», где ее выходили. Миру захотел забрать к себе новосибирский хоспис для крупных кошек «Дом Тигра». В июне ее перевезли в Ленинградскую область из-за увеличения количества питомцев. За судьбой Миры следили многие. 29 июля хищницы не стало.