Редкие, крылатые, рогатые и хвостатые: случаи спасения диких животных в Кировской области в 2021 году

Троих медвежат, спасенных в Опаринском районе, через полгода выпустили на волю. Фото: vk.com/obrcrussia

За 2021 год кировчане сделали немало добрых дел. И в особенности - связанных со спасением братьев наших меньших. Мы вспомнили яркие случаи счастливого спасения зверей и птиц в Кировской области.

МЕДВЕЖАТА

В марте 2021 года в Опаринском районе спасли трех медвежат, брошенных мамой. Их обнаружили местные лесорубы, пожалели и приняли решение забрать с собой, попутно связавшись с местным госохотинспектором. Тот приютил малышей и обратился в единственное место, где зверят могли вырастить и отпустить на волю - тверской Центр спасения медвежат-сирот.

Эта история кончилась благополучно: уже через несколько дней детеныши обосновались на новом месте. В приюте им дали имена - Бантик, Остап и Тиша. Трое малышей пробыли в Центре с марта по сентябрь, после чего специалисты решили, что те готовы к вольной жизни. Изрядно подросших мишек вернули в родные края, Опаринский район, и выпустили на территории заказника, где запрещено охотиться и звери будут в безопасности.

Малышей спасли местные лесорубы. Фото: vk.com/kirovreg43

ЛОСЕНОК

В мае 2021 года произошло еще одно чудесное спасение представителя лесной фауны. Так, в Котельничском районе на ферме завелся лосенок. Скорее всего, он заблудился в лесу, но услышал мычание коров и вышел на него. Работники предприятия приютили малыша, однако, понимая, что тому нужен особый уход, связались со специалистами.

У этой истории конец также счастливый. Маленького рогача в итоге забрали на специализированную лосеферму, где он живет и по сей день. А проявивших неравнодушие работников предприятия в Котельниче наградили благодарностями.

Заблудившийся лосенок вышел на ферму в Котельничском районе, где его и приютили сотрудники. Фото: vk.com/vkotle

СТЕПНОЙ ЛУНЬ

А в июне 2021 года произошел случай не только счастливый, но и весьма интересный. В Малмыжском районе житель села Калинино спас от гибели птенцов степного луня. Гнездо обнаружилось на участке сельхозпредприятия, которое занимается заготовкой сена. Мужчина уговорил рабочих не скашивать место на лугу, где обосновались птицы, и тем самым спас им жизнь. А позже получил благодарность от регионального Минохраны окружающей среды.

В чем же интересность и важность этого случая, помимо проявленного неравнодушия? Дело в том, что степной лунь - птица редкая и краснокнижная. А еще благодаря поступку мужчины удалось доказать факт гнездования этого вида на территории Кировской области.

В июне неравнодушный мужчина спас птенцов редкого краснокнижного луня. Фото: kirovreg.ru

РЫСЬ

А в конце года, в декабре, в Кирове заметили рысь. И, разумеется, жутко перепугались. На поверку же хищница оказалась ослабленной и истощенной. Животное сумели отловить на Северо-Садовой улице, после чего доставили в Центр реабилитации животных «Большое гнездо». Его владелица сумела спасти жизнь рыси.

Сейчас зверь продолжает оставаться в приюте. Волонтеры собрали деньги на оплату новой, более просторной клетки для него. После карантина рысь обследуют и, в зависимости от результатов, оставят на лечение либо выпустят в лес.