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Общество5 января 2022 9:53

Жители Кирова собрали деньги на новую клетку для пойманной рыси

Животное временно находится на передержке у местных волонтеров
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
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Сейчас активисты занимаются реабилитацией животного. Фото: vk.com/savebirds43

Сейчас активисты занимаются реабилитацией животного. Фото: vk.com/savebirds43

Неравнодушные кировчане собрали деньги на новую клетку для пойманной рыси. Животное отловили 21 декабря на улице Северо-Садовой в Кирове. Хищник оказался ослаблен и истощен.

По словам активистов центра реабилитации животных «Большое гнездо», клетка в которой сейчас находится рысь, «крайне мала». На создание каркаса новой потребовалось 34 тысячи рублей. Также волонтеры заказали сетку, фанеру и крепеж. Необходимые средства удалось собрать меньше чем за два дня.

- Огромное спасибо всем откликнувшимся! - рассказали в сообществе. - Мы оплатили клетку! Теперь осталось дождаться изготовления каркаса.

Также уточняется, что после карантина животное планируют обследовать. Исходя из состояния рыси, ее либо выпустят в лес, либо будут лечить.