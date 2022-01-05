Жители Кирова собрали деньги на новую клетку для пойманной рыси

Сейчас активисты занимаются реабилитацией животного. Фото: vk.com/savebirds43

Неравнодушные кировчане собрали деньги на новую клетку для пойманной рыси. Животное отловили 21 декабря на улице Северо-Садовой в Кирове. Хищник оказался ослаблен и истощен.

По словам активистов центра реабилитации животных «Большое гнездо», клетка в которой сейчас находится рысь, «крайне мала». На создание каркаса новой потребовалось 34 тысячи рублей. Также волонтеры заказали сетку, фанеру и крепеж. Необходимые средства удалось собрать меньше чем за два дня.

- Огромное спасибо всем откликнувшимся! - рассказали в сообществе. - Мы оплатили клетку! Теперь осталось дождаться изготовления каркаса.

Также уточняется, что после карантина животное планируют обследовать. Исходя из состояния рыси, ее либо выпустят в лес, либо будут лечить.