На котельничской ферме приютили заблудившегося лосенка

Работники фермы приняли решение приютить лосенка. Фото: vk.com/vkotle

В Котельниче местный животноводческий комплекс приютил у себя нежданно появившегося зверя - маленького лосенка. Причем появился он там сам по себе - пришел случайно. Информация об этом появилась в паблике «Типичный Котельнич».

Работники фермы предполагают, что малыш заблудился, а на комплекс пришел, услышав мычание коров. Лосенка в итоге решили приютить. Однако в скором времени за ним должен приехать специалист: дикому животному нужен особый уход.

Напомним, что подобный случай в наших краях - редкий, но все же не единичный. Так, минувшим летом жительница Афанасьевского района случайно завела лосенка, который вышел к одной из деревень. Скорее всего, детеныш еще не понимал, что населенных пунктов следует остерегаться, а лосиха его потеряла. В итоге неравнодушная женщина отбила малыша у собак, которые напали на животное близ деревни, и оставила на своем попечении.