Жительница Афанасьевского района приютила у себя лосенка

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:46:27+03:00

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В Кировской области жительница деревни Пура отбила лосенка у собак, а после забрала его себе домой. Рассказ об этой удивительной истории, случившейся около двух недель назад, опубликовала группа «"Призыв" - газета Афанасьевского района».

Валентина Казакова, наша героиня, увидела потерявшегося лосенка близ родной деревни. Вместе с ней на дикое животное положили глаз и собаки. Пенсионерка не растерялась и отбила животное, а после увела домой. Благо, Валентина Ивановна, бывшая доярка и ветврач прекрасно знала, как обращаться с такими малышами. Напоила молоком и тут же позвонила знакомому егерю.

Лосенка осмотрели и вынесли вердикт: совсем еще малютка - пару недель ему от силы. У малыша нет понимания, что люди и другие животные могут быть опасны, а населенные пункты лучше обходить стороной. Однако он абсолютно здоров, и никаких повреждений у него нет. Мама-лосиха, по словам егеря, скорее всего, первородка, и попросту потеряла малыша. Ее, к слову, найти не удалось - никаких свежих следов.

О четвероногой находке известили министерство лесного хозяйства. Поскольку животное является государственной собственностью, его, скорее всего, отправят на одну из лосеферм. А пока «потеряшка» остается под попечительством Валентины Ивановны.

ИСТОЧНИК KP.RU