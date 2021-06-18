Теперь у лосенка появился новый дом. Фото: vk.com/vkotle

История заблудившегося лосенка, который вышел к котельничскому животноводческому комплексу, закончилась хорошо! Малыша отправили в Костромскую область, на специальную лосеферму. Там он будет расти и развиваться под присмотром специалистов. Об этом рассказали в паблике «Типичный Киров».

Напомним, эта история началась в середине мая. Лосенок, заблудившись, случайно вышел на ферму в Котельничском районе. Сотрудники комплекса предположили, что он вышел на мычание коров. В итоге местные работники пожалели его, накормили и решили приютить. Однако, зная о том, что дикому животному необходим специальный уход, связались со специалистами. И теперь у лосенка появился новый дом!

Напомним, что этот случай в наших краях - редкий, но не единичный. Так, летом 2020 года жительница Афанасьевского района тоже случайно завела лосенка - тот, скорее всего, отбился от мамы и вышел к людям. На детеныша близ деревни напали собаки, но храбрая женщина защитила от них детеныша и приютила.