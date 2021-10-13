Жителей Котельничского района наградили благодарностями за спасение лосенка

Благодарностями за спасение малыша наградили четверых неравнодушных жителей района. Фото: vk.com/priroda_43

В Котельничском районе наградили неравнодушных местных жителей, приютивших заблудившегося лосенка. Об этом рассказали в региональном Минохраны окружающей среды.

Благодарности от ведомства получили Людмила Клабукова и Александр Галкин, которые содержали новорожденного зверька целый месяц. Наградили ими также Наталью Гончарову и Нину Шулепову, помогавших в уходе за животным.

По рассказу Людмилы Михайловны, спасительницы лосенка, ей очень помог многолетний опыт работы зоотехником на сельхозпредприятии. Зверька приходилось кормить шесть раз в день с пальца стерилизованным коровьим молоком. Позже малыш научился есть и пить самостоятельно. Александр Васильевич отметил, что к лосенку все очень привязались - до сих пор отслеживают его судьбу и рады, что с животным все в порядке.

Напомним, эта история произошла в Котельничском районе в начале мая: на местную ферму забрел заблудившийся новорожденный лосенок. Его не бросили и не прогнали - приютили и выкормили. В спасении участвовали как местные работники, так и жители села Карпушино. Подросшего малыша в итоге забрали на специализированную лосеферму в Костромскую область.