В Малмыжском районе мужчина спас птенцов краснокнижного степного луня

Благодаря неравнодушию мужчины удалось спасти птиц вымирающего вида. Фото: kirovreg.ru

В Малмыжском районе местный житель спас от гибели степных луней - редких краснокнижных птиц. Об этом рассказали в правительстве области.

В июне 2021 года Игорь Степанов, житель села Калинино, обнаружил пару степных луней. Наблюдая за ними, мужчина выяснил, что птицы выращивают детенышей на участке сельхозпредприятия, которое занимается заготовкой сена. Понимая, что техника может причинить им вред, он уговорил рабочих не скашивать место на лугу, где находилось гнездо с потомством, и спас им жизнь.

Региональное министерство охраны окружающей среды поблагодарило Игоря за проявленное неравнодушие. Мужчина не только сохранил редкий вид птиц, но и внес вклад в их изучение. Благодаря его действия удалось доказать факт гнездования степных луней на территории Кировской области.

СПРАВКА «КП»

Степной лунь - хищная птица из семейства ястребиных, редкий малочисленный вид, нуждающийся в охране. Мигрирует в теплые края с наступлением холодов. Охотится в дневное время на небольшом участке. В период гнездования (1,5 месяца) птицы отличаются повышенной агрессивностью и могут напасть на любого хищника. Живут около 20-22 лет. Популяция степных луней сокращается из-за уничтожения их естественной среды обитания. До этого времени в Кировской области отмечались только редкие и нерегулярные встречи одиночных птиц.