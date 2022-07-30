В Кирове временно изменилась схема движения по улице Павла Корчагина

На участке обновят знаки и разметку в связи с отказом от светофоров. Фото: admkirov.ru

С сегодняшнего дня, 30 июля, изменилась схема движения транспорта по улице Павла Корчагина. Об этом сообщили в администрации города.

В связи с окончанием обустройства допполосы транспорт, едущий из Коминтерна в Киров, будут направлять по новому участку. Автомобилисты, следующие в обратном направлении, будут поворачивать с улицы Проезжей по прежней схеме.

На дороге обновят знаки и разметку. Светофоров на данном этапе не будет, поскольку это могло привести к пробкам.

Что касается обустройства круговой развязки, то подрядчик приступает ко второму этапу работ, который продлится около двух недель.