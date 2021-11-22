Главные новости в Кирове с 15 по 21 ноября: расширение списка мест, где требуется QR-код, обязательная вакцинация для некоторых сфер бизнеса и изменения в работе общественного транспорта

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной фотографии. Коллаж: Виктор Карпов

Доброе утро, Киров! На дворе 22 ноября, за окном . График отключения электричества на сегодня вы можете посмотреть здесь. Прогноз погоды на неделю - по этой ссылке. Наступила новая рабочая неделя, а мы вновь предлагаем вспомнить, чем отметилась ушедшая.

ГДЕ НУЖНЫ QR-КОДЫ: ОБНОВЛЕННЫЙ СПИСОК

С сегодняшнего дня список общественных мест, куда не пускают без QR-кода, существенно расширился. Так, без него теперь нельзя попасть в большинство магазинов (мебели, одежды, стройматериалов, ювелирных изделий, компьютерной и бытовой техники и другие), ателье, автосалоны и другие места. Подробный список здесь. В МФЦ, к слову, также не попасть без кода.

Однако в области остается много мест, куда вас пустят только в маске. Это и аптеки, и больницы, и школы с детсадами, и, конечно, общественный транспорт. Подробности - по этой ссылке.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ: ДЛЯ КОГО?

Тем временем в Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп населения и сфер бизнеса. Прививку должны сделать жители региона старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, ожирением, болезнями бронхолегочной и сердечно - сосудистой системы. Что до бизнеса, то вакцинироваться обязаны фармацевты, ветеринары, риэлторы, работники салонов сотовой связи, гостиниц, ритуальных контор и других организаций. Полный список, а также адреса и график работы прививочных пунктов - по ссылке выше.

УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ АВТОБУСОВ И ПРОДЛЕНИЕ МАРШРУТОВ

В системе общественного транспорта Кирова грядут изменения. Так, в 2022 году время его работы обещают увеличить до 23 часов. Несколько маршрутов продлят, в частности, №38 - он будет ходить до ТЦ на Луганской с сегодняшнего дня. Помимо него, кировчане смогут добраться до этой точки еще на четырех автобусах. В планах также обновление и замена подвижного состава некоторых маршрутов, увеличение количества машин и многое другое.

КАРАНТИН ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

В Кировскую область все-таки пришла африканская чума свиней. ДНК вируса обнаружили в продукции, продаваемой в Санчурском районе. Сейчас там установлен карантин, всю инфицированную продукцию уничтожают. Специалисты проводят мероприятия для нераспространения болезни.

Отметим, что в конце октября в Кировской области произошла еще и вспышка птичьего гриппа. В Зуевском районе, где расположился эпизоотический очаг, ввели режим ЧС. Инфицированные птицы, а также продукция местной фабрики, уничтожается.

СТРОИТЕЛЬСТВО 13 ШКОЛ В РЕГИОНЕ

В Кировской области планируют построить 13 школ за три года. Причем 12 из них расположатся в региональном центре, а тринадцатая - в Нолинске. На строительство выделят почти шесть миллиардов рублей. Работы должны пройти в период с 2022 по 2024 годы. Уже в следующем году в Кирове появятся шесть школ, в том числе в Ганино и в районе Зубаревского леса. В данный момент, напомним, строятся образовательные учреждения в микрорайоне Радужный и на улице Пролетарской в областном центре.