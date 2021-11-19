В Кировской области за три года планируют построить 13 школ

Сейчас в Кирове продолжается строительство радужнинской школы. Фото: Анастасия РОМАНОВА

В Кировской области за ближайшие три года собираются построить 13 новых школ. Причем 12 из них будут находиться в центре региона и еще одна - в Нолинске. На стройку выделят 5,8 миллиарда рублей. Такие цели озвучили на заседании депутатов ОЗС.

Как сообщает областное правительство, в 2022 году в Кирове построят шесть школ. Сейчас близятся к завершению работы по разбору старого недостроя на проспекте Строителей. Вместо него собираются возвести учебное заведение на 1000 мест с ФОКом и бассейном. В планах также строительство вторых корпусов школ №30 и 53 и образовательных учреждений в Ганино и районе Зубаревского леса.

Напомним, в данный момент в Кирове продолжают строить две школы - в микрорайоне Радужный и на улице Пролетарской. Смета на завершение работ во втором здании находится на госэкспертизе. Радужнинское учреждение на следующей неделе подключат к системе отопления.