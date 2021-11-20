СOVID - ограничения в Кировской области: куда можно попасть без QR- кода

С 22 ноября посещение большинства общественных мест без QR-кода будет невозможным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 22 ноября расширяется список мест, куда перестанут пускать без QR-кода. Однако в некоторые учреждения все же можно будет пройти только в средствах индивидуальной защиты. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Так, без QR-кода кировчане смогут посещать аптеки, больницы, продовольственные магазины, детские сады, школы, техникумы, колледжи, училища и общественный транспорт и учреждения социальной защиты . Кроме того, у жителей областного будет возможность воспользоваться услугами МФЦ, но только для регистрации на портале «Госуслуг» и получения QR-кода.

Напомним, что с 22 ноября без кода нельзя посещать мебельные магазины, автосалоны, салоны сотовой связи, автосервисы, а также органы государственной власти и местного самоуправления и другие общественные места.