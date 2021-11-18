В кировских МФЦ с 22 ноября снова будут требовать QR-код

Систему QR-кодов снова вводят в действие в МФЦ Кировской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В кировских МФЦ вновь вводят в действие систему QR-кодов. Об этом сообщает официальный паблик центров «Мои Документы» в нашем регионе.

Требование будет касаться всех кировчан старше 18 лет. QR-код необходим для посещения центра, получения услуг или готовых документов. Его не нужно будет предъявлять, если вы хотите зарегистрироваться на Госуслугах, подтвердить и восстановить учетную запись, распечатать свой код.

Кировчан предупреждают: большинство услуг можно получить только по предварительной записи. Без нее можно только подать заявления по услугам Росреестра, забрать готовые документы (предъявив QR-код) и получить помощь с аккаунтом на Госуслугах.

Записаться на прием можно по телефонам 8-800-707-43-43 и 27-27-50, а также на этом сайте.

Напомним, с 22 ноября список общественных мест, где потребуется QR-код для входа, расширится. В него войдут ателье, автосервисы и различные магазины. Подробнее об этом - здесь.