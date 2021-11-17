В Кировской области для определенных групп населения ввели обязательную вакцинацию

Обязательная вакцинация может помочь предотвратить новый локдаун Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области ввели обязательную вакцинацию для некоторых групп населения и сфер бизнеса. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач региона. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, прививочные сертификаты теперь должны иметь граждане старше 60 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. В их число вошли люди, страдающие сахарным диабетом, ожирением, недугами бронхолегочной и сердечно - сосудистой системы.

Что касается бизнеса, то в обязательном порядке теперь должны быть вакцинированы сотрудники фармацевтических, ветеринарных, ритуальных, охранных, гостиничных, клининговых и других сфер услуг, а также работники салонов сотовой связи и риэлторских организаций. Сделать прививку кировчане могут не только в медицинских учреждениях, но и в мобильных пунктах.