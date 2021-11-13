В Кирове откроют еще несколько мобильных пунктов вакцинации

Увеличение темпов вакцинации поможет в ближайшее время достигнуть коллективного иммунитета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На следующей неделе в Кирове откроются еще два пункта вакцинации от новой короновирусной инфекции. Всего в областном центре будут работать уже 6 дополнительных прививочных зон, расположенных вне медицинских учреждений. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, с 16 ноября, новые пункты заработают в Главпочтамте и в поликлинике №7 на улицах Спасской, 43 и Карла Маркса, 47. Привиться в них кировчане смогут по будням с 10.00 до 18.00 и с 8.00 до 22.00 соответственно.

Кроме того, 13 и 14 ноября медицинская бригада переехала с Театральной площади в здание Драмтеатра. Получить защиту от опасной болезни в выходные можно с 9.00 до 15.00. С понедельника по пятницу пункт будет работать с 9.00 до 17.00. График работы остальных мобильных пунктов можно здесь.