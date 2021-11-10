Вакцинация в Кировской области: количество мобильных пунктов увеличилось

Темпы вакцинации в нашем регионе остаются высокими Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В областном центре открылся новый мобильный пункт. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Так, с 10 ноября, прививку можно теперь сделать в офисе отделения СберБанка, расположенного на улице Дерендяева, на первом этаже дома №25. Пункт работает по будням с 10.00 до 16.00. Кроме того, получить защиту от COVID-19 в Кирове можно еще в нескольких местах:

- На Театральной площади с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. В выходные дни, прививку здесь можно сделать с 9.00 до 15.00;

- В ТЦ «Jam Молл» в рабочие дни с 15.00 до 18.00;

- В мобильном пункте ЦУМа. В Центральном универмаге медработники будут работать до 10 декабря каждый будний день с 10.00 до 18.00;

- В оздоровительном комплексе «Море Парк» с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00.

Отметим, что за последние сутки в Кировской области вакцинировались 7369 человек. Коллективный иммунитет к опасной инфекции в нашем регионе составляет 41%.