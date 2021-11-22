Погода в Кирове с 22 по 26 ноября: от заморозков к оттепели

Неделя выдастся снежной и в основном холодной. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Погоду снова шатает! Но в целом наступившая рабочая неделя выдастся скорее холодной, чем теплой. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 22 по 26 ноября с помощью сервиса Gismeteo.

В понедельник, 22 ноября, температура воздуха установится на отметке в -5 градусов. С 12 до 21 часа синоптики обещают небольшой снег. Порывы ветра будут достигать 9-10 м/с. Атмосферное давление - до 727 мм ртутного столба. Метеозависимые, берегите себя!

Во вторник, 23 ноября, снег будет идти с раннего утра и до самой ночи. Температура воздуха начнет понижаться: днем - до -9 градусов. Порывы ветра могут составлять 11 м/с. Атмосферное давление пойдет на подъем и окончательно придет в норму к ночи.

В среду, 24 ноября, ожидается похолодание. Днем термометры покажут -9 градусов, а к 18 часов - все -14. В течение дня ожидается небольшой снег, который прекратится к вечеру и вновь возобновится уже ночью. Порывы ветра - до 8 м/с. Атмосферное давление - до 742 мм ртутного столба, но к исходу дня снова начнет понижаться.

В четверг, 25 ноября, температура воздуха в течение дня будет колебаться от -7 до -10 градусов. С утра обещается довольно обильный снег, который прекратится после полудня. Порывы ветра - до 6 м/с. Атмосферное давление - в пределах нормы.

В пятницу, 26 ноября, резко потеплеет аж до +1 градуса. Синоптики прогнозируют в течение всего дня дождь и мокрый снег. Порывы ветра - до 13-14 м/с. Атмосферное давление - в пределах нормы.