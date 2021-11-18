В Кирове общественный транспорт с 2022 года будет работать до 23 часов

Новый контракт предусматривает существенные изменения в работе общественного транспорта Кирова. Фото: admkirov.ru

В Кирове объявили конкурс на выполнение пассажирских перевозок в 2022 году. Сформировано 11 лотов, один из них - на троллейбусы.

В контракте предусмотрены значительные изменения. Одно из важных - увеличение времени работы общественного транспорта в связи с просьбами кировчан. Так, он будет ходить до 23 часов.

Еще одно нововведение - продление до ТЦ на Луганской маршрутов №9, 12, 38, 61. Кроме того, планируется увеличить количество автобусов №5 для улучшения транспортной доступности микрорайонов Ганино, Чистые пруды и ЖК «Салют»

На пяти маршрутах - № 1, 2, 46, 54, 87 - подвижной состав заменят машинами большей вместимости - до 116 мест. В связи с этим на них незначительно сократится количество транспорта, а также на троллейбусных линиях №3, 4, 7, 14.

Новый контракт также предусмотрит решение проблемы с недобросовестными перевозчиками, которые зачастую выпускают на маршрут неполный состав, из-за чего транспорт переполнен в часы пик. Так, за подобные нарушения компании будут штрафовать. Должностное лицо может заплатить от 30 тысяч рублей, юридическое - от 300 тысяч.

Добавим также, что на указанных маршрутах автобусные и троллейбусные линии дублируют друг друга, к тому же по ним замечено самое существенное снижение пассажиропотока.