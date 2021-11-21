В Кирове маршрут автобуса №38 изменится с 22 ноября

Маршрут автобуса продлили от остановки «Улица Андрея Упита». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове маршрут автобуса №38 продлят до ТЦ на улице Луганской. К новой точке он начнет ходить с 22 ноября. Об этом сообщает Центральная диспетчерская служба.

Сейчас автобус №38 едет от Чистых прудов по улицам Щорса, Производственной, Воровского и проспекту Строителей. Согласно информации компании, маршрут продлен от остановки «Улица Андрея Упита» по улицам Упита и Луганской до ТРЦ «Макси».

Напомним, до этого ТЦ планируется также продлить маршруты №9, 12, 38 и 61. Кроме этого, в 2022 году время работы общественного транспорта обещают увеличить: автобусы и троллейбусы будут ходить до 23 часов. В планах и другие изменения. Какие именно, можно прочитать в этом материале.