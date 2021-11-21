Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 ноября 2021 7:38

В Кирове 22 ноября без электричества останутся десятки домов

В городе пройдут плановые отключения
Анастасия Калашникова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Время отсутствия электричества в домах кировчан варьируется от двух до восьми часов.

Время отсутствия электричества в домах кировчан варьируется от двух до восьми часов.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Новая рабочая неделя, которая наступит завтра, традиционно начнется с отключений электричества по городу. График опубликовало АО «Горэлектросеть».

22 ноября ресурс исчезнет в десятках домов. Отключения проводят из-за планового, капитального и текущего ремонта оборудования. От типа работ зависит и время отсутствия электроэнергии в зданиях. Так, жители Гнусино, Чистых прудов и Радужного останутся без света на весь рабочий день. У обитателей нескольких домов по улицам Ленина и Хлыновской его не будет всего два часа.

Подробный график отключения электричества 22 ноября в Кирове вы можете увидеть на скриншотах ниже или по этой ссылке.