Главные новости с 24 по 30 мая в Кирове: дело «Алмис», отставка Альминовой, авария в Вятских Полянах и итоги реформы ТКО

Доброе утро, Киров! В понедельник, 31 мая, температура воздуха составит от +5 до +13 градусов, возможен небольшой дождь. О том, как бушевала непогода в регионе на минувших выходных, можно прочитать на сайте «КП»-Киров».

Главные новости Кировской области за ушедшую неделю в одной подборке:

В ВЯТСКИХ ПОЛЯНАХ МУЖЧИНА НА ИНОМАРКЕ ВЪЕХАЛ В ТОЛПУ, А ТА В ОТВЕТ РАЗГРОМИЛА ЕГО МАШИНУ

В Вятских Полянах водитель иномарки сбил нескольких человек, а те в ответ ринулись громить его машину. В итоге мужчина едва унес ноги и колеса. Информация появилась в соцсетях, местных и соседних регионов, и вскоре разошлась по СМИ. Читать

АЛЬМИНОВУ ПОМЕНЯЛИ НА БАРМИНОВА

Министра спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова отравлена в отставку. В среду, 26 мая, на должность с приставкой и.о. назначен Георгий Барминов. «Комсомолка» рассказала о причинах, которые могли повлиять на уход Анны Александровны. Читать

ДЕЛО «АЛМИС»

В Кирове возбуждено уголовное дело в отношении директора предприятия «Алмис», депутата ОЗС Михаила Скворцова, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Кроме того, еще несколько дел расследуется СК РФ в отношении финдиректора компании. Читать

ИТОГИ РЕФОРМЫ ТКО

В четверг, 27 мая, в ходе очередного пленарного заседания Законодательного собрания Кировской области министр охраны окружающей среды Алла Албегова рассказала депутатам об итогах перехода на новую систему обращения с ТКО. При этом сделала это так, что доклад получился скорее не информативным, а разоблачающим. Читать

ОДНОЙ СТРОКОЙ

Из-за удара молнии в Нолинске произошел пожар. Читать

Депутаты выбрали нового главу горадминистрации Кирово-Чепецка. Читать

В Кирове лишили лицензии УК Ленинского района. Читать

Кировская сеть магазинов «Скатерть-самобранка» прекращает работу. Читать