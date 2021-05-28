Депутаты выбрали нового главу горадминистрации Кирово-Чепецка

Владислав Мохов начнет исполнять свои новые обязанности с 1 июня. Фото: администрация Кирово-Чепецка

В Кирово-Чепецке избрали нового главу мэрии. 28 мая на очередном заседании Гордумы прошло открытое голосование. Победителем стал Владислав Мохов, по информации пресс-службы чепецкой горадминистрации.

Его кандидатуру поддержали единогласно. 31 мая Мохов досрочно сложит с себя полномочия депутата Кирово-Чепецкой гордумы, которым он сейчас является. С 1 июня с новым главой мэрии заключат двухлетний контракт.

СПРАВКА «КП»

Владислав Геннадьевич Мохов родился в 1970 году в Кирово-Чепецке. С 1990 года работал в строительных предприятиях родного города. В 2000 году стал сотрудником ОАО «КЧУС+К», прошел путь от инженера до директора по коммерческой деятельности. В 2004 году окончил Вятскую государственную сельхозакадемию по специальности «инженер-механик». В 2016 году избран депутатом Кирово-Чепецкой гордумы, до настоящего момента занимал должность зампредседателя.