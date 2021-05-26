В Кирове на депутата областного Заксобрания завели уголовное дело

Следком завел на депутата ОЗС уголовное дело. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове завели уголовное дело на депутата областного Заксобрания Михаила Скворцова. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Информацию передает областной Следком.

С 2016 по 2018 год Скворцов, будучи директором ООО ПКП «Алмис», сговорившись со своими же подчиненными, намеренно уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организации. Провернуть это удалось, создав документооборот по приобретению лесо- и металлопродукции с несколькими фирмами, которые в действительности отношения к «Алмис» не имели. Утаить удалось 54 миллиона рублей.

Следствие возбудило уголовное дело по данному факту, выясняются все обстоятельства. Скворцову грозит до шести лет тюрьмы.

Напомним, ранее, в середине апреля 2021 года, фигурантом уголовного дела стала финдиректор этой же компании. Женщину подозревают в неправомерном обороте средств фирмы.

СПРАВКА «КП»

Михаил Тимофеевич Скворцов - депутат Заксобрания Кировской области шестого созыва.

Член фракции «Справедливая Россия». Является зампредседателя комитета по промышленности, энергетике, жилищно-коммунальному и лесному комплексам, строительству, транспорту и связи. Также входит в комитет по экологической безопасности и природопользованию. Ранее избирался депутатом Слободской гордумы (2001-2006) и депутатом Заксобрания Кировской области пятого созыва (2006-2011).