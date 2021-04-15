В Кирове завели уголовное дело на финдиректора деревообрабатывающей компании

Сейчас расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове задержали финансового директора компании по производству пиломатериалов. Женщину подозревают в неправомерном обороте средств. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Как выяснилось, кировчанка, будучи ранее финдиректором ООО ПКП «Алмис», решила обогатиться за счет предприятия. В мае-июне 2016 года она изготовила поддельное распоряжение о переводе некой суммы с расчетного счета своей компании на счет подконтрольной организации. В документах, естественно, были указаны ложные сведения о сумме, назначении и получателе платежа.

На бывшего финансового директора фирмы завели уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается. Женщине грозит до шести лет тюрьмы со штрафом в 100-300 тысяч рублей.