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Происшествия15 апреля 2021 11:41

В Кирове завели уголовное дело на финдиректора деревообрабатывающей компании

Женщине грозит вполне реальный срок за махинации с деньгами
Маргарита Акагиева
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Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кирове задержали финансового директора компании по производству пиломатериалов. Женщину подозревают в неправомерном обороте средств. Информацию сообщает областной Следственный комитет.

Как выяснилось, кировчанка, будучи ранее финдиректором ООО ПКП «Алмис», решила обогатиться за счет предприятия. В мае-июне 2016 года она изготовила поддельное распоряжение о переводе некой суммы с расчетного счета своей компании на счет подконтрольной организации. В документах, естественно, были указаны ложные сведения о сумме, назначении и получателе платежа.

На бывшего финансового директора фирмы завели уголовное дело. Сейчас его расследование продолжается. Женщине грозит до шести лет тюрьмы со штрафом в 100-300 тысяч рублей.

Криминал