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Общество30 мая 2021 12:59

Грозы и сильный ветер: непогода обрушилась на Кировскую область

Эпицентр стихии пришелся на северные районы региона
Андрей Сергеев
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в Кирове зафиксирована электроактивная суперячейка-HP.

в Кирове зафиксирована электроактивная суперячейка-HP.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 29 мая, на Кировскую область обрушилась непогода. Сильный ветер и ливень с грозой бушевал во многих районах, а эпицентр непогоды пришелся на север региона. В группе «Любительская Метеорология» очевидцы делятся кадрами разрушения в поселке Заря Опаринского района.

На записи видно, как сильный ветер сдувает кровлю со здания, а на фоне разбушевавшейся погоды видны удары молнии и слышны раскаты грозы.

Кроме того, по данным группы «Любительская Метеорология», в Кирове зафиксирована электроактивная суперячейка HP. Грозовое облако этого типа опасно тем, что может содержать торнадо, которое визуально скрыто за стеной осадков.