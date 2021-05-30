Грозы и сильный ветер: непогода обрушилась на Кировскую область

в Кирове зафиксирована электроактивная суперячейка-HP. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В субботу, 29 мая, на Кировскую область обрушилась непогода. Сильный ветер и ливень с грозой бушевал во многих районах, а эпицентр непогоды пришелся на север региона. В группе «Любительская Метеорология» очевидцы делятся кадрами разрушения в поселке Заря Опаринского района.

На записи видно, как сильный ветер сдувает кровлю со здания, а на фоне разбушевавшейся погоды видны удары молнии и слышны раскаты грозы.

Кроме того, по данным группы «Любительская Метеорология», в Кирове зафиксирована электроактивная суперячейка HP. Грозовое облако этого типа опасно тем, что может содержать торнадо, которое визуально скрыто за стеной осадков.