Град, ураган и первая гроза: как бушевала стихия в Кировской области с 14 по 16 мая

В минувшее воскресенье на Кировскую область обрушилась первая гроза мая. Фото: Ярослав Лимонов, vk.com/meteokirov

В Киров на минувших выходных пришла самая настоящая стихия, начавшись еще в пятницу. Крупный град, шквалистый ветер, ураган и первая гроза в конце завершили ушедшую неделю. «Комсомолка» собрала природные происшествия минувших дней в фотографиях и фактах.

КРУПНЫЙ ГРАД И ШКВАЛИСТЫЙ ВЕТЕР

14 мая Шабалинскому району не повезло: их побило весьма крупным градом. Позже куски льда измерили - диаметр оказался аж 4-5 сантиметров. На следующий день досталось Подосиновскому району, где град оказался не меньшим. Однако, будто этого мало, дома потрепало сильным шквалом - возможно, смерчем.

В Шабалинском районе выпал град диаметром до 4 см. Фото: vk.com/zlo43

Ветер сорвал шифер с крыш домов. Фото: vk.com/public200120190

В паблике «Любительская метеорология в Кирове» выложили кадры пострадавших зданий. Шифер будто стесало с крыш. Досталось как жилым домам, так и мелким постройкам вроде теплиц. Ветер не пощадил и деревья - некоторые вырвало с корнем. На местном кладбище теперь предстоит очень долго убираться.

От шквала пострадали как жилые дома, так и небольшие постройки. Фото: vk.com/public200120190

Ветер вырывал деревья с корнем. Фото: vk.com/public108310860

Не повезло 15 мая и Опаринскому району. Стихия накрыла поселки Речной и Заря. Метеорологи-любители утверждают, что во втором населенном пункте мог пройти смерч. Крыши домов, теплицы, заборы пострадали от сильного ветра. В Речном упавшее дерево оборвало электропровода. Ущерб немалый, однако никто из людей не пострадал.

Стихия продолжала бушевать и на следующий день. На сей раз град прошелся по Котельничу. И вновь крупный - 2-3 см в диаметре.

Сильный ветер ободрал крыши домов. Фото: vk.com/public178839761

Шквалистый ветер принес много разрушений в двух поселках Опаринского района. Фото: vk.com/public178839761

УРАГАН И ГРОЗА

16 мая, ближе к вечеру, приметили первые отголоски надвигающейся на область грозы. Стихия шла с юго-запада региона, начавшись в 18.45 и дойдя до Кирова к 21.30. Несмотря на четко прописанные правила безопасности в грозу, большинство наблюдателей кинулось к окну - фотографировать бушующую стихию. И правда, сверкало знатно, что подтверждают снимки кировчан.

Кировчане сумели запечатлеть грозу над городом. Фото: Алексей Арапов, vk.com/meteokirov

Такие молнии запечатлели в Слободском. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Первая гроза в наступившем году оказалась мощной. Фото: Билли Медиссон, vk.com/meteokirov

Однако, помимо облегчения после долгой и удушливой жары, гроза принесла с собой еще и бедствия. По сообщению областного ГУ МЧС, стихия стала причиной трех пожаров. В Гнусино загорелся частный дом, в садоводстве Кирово-Чепецкого района вспыхнул мусор на открытой территории, а в Кстинино полностью обгорел строящийся дом.

От грозовых разрядов возникло как минимум три пожара. Фото: ГУ МЧС по Кировской области

Не все деревья выдержали воскресный ураган. Многие, особенно ветхие, поломались и попадали на дорогу. И, как всегда, от этого пострадало немало автолюбителей, чьи машины приняли на себя удар.

Из-за сильного ветра, обломавшего деревья, пострадало множество машин. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Кировчане жалуются в соцсетях на пострадавшие от упавших деревьев машины. Фото: vk.com/zlo43