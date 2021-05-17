Из-за грозы самолет из Москвы не смог приземлиться в Кирове

Из-за грозы самолет перенаправили в международный аэропорт Бегишево. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 16 мая, по меньшей мере один самолет не смог зайти на посадку в аэропорту Победилово из-за сильной грозы, обрушившейся на областной центр. Борт авиакомпании «Победа» (Рейс DP 275 Москва-Киров – прим. Ред.) направили на посадку в аэропорт Бегишево, где пассажирам и экипажу пришлось пережидать непогоду. Об инциденте изданию «КП»-Киров» рассказал один из пассажиров данного рейса.

- В 20.20 мы вылетели из Москвы. Нам объявили, что время в полете составит 1 час 35 минут, то есть в 21.50 самолет должен был приземлиться в Кирове. Однако на подлете к областному центру нам сказали, что зайти на посадку мы не можем из-за сильной грозы, - рассказал «КП»-Киров» пассажир рейса DP 275.

В итоге общее время в полете составило 2 часа 48 минут. Фото: flightaware.com

Самолет перенаправили в международный аэропорт Бегишево, который располагается между Нижнекамском и Набережными Челнами. По данным сервиса FlightAware, воздушное судно приземлилось в Татарстане в 22.36, где пассажиры и экипаж пробыли около 38 минут. После борт отправился обратно в Киров, где благополучно приземлился в 23.46. В итоге общее время в полете составило 2 часа 48 минут.

ОФИЦИАЛЬНО

В аэропорту Победилово изданию «КП»-Киров» прокомментировали инцидент с рейсом DP 275, который не смог зайти на посадку из-за сильной грозы.

- Действительно, из-за грозы рейс был перенаправлен на запасной аэродром в Бегишево. После улучшения погодных условий рейс вернулся в Киров. Задержка по вылету составила два часа, - прокомментировали инцидент в пресс-службе аэропорта Победилово.

Напомним, что в воскресенье, 16 мая, Киров и область накрыла сильная гроза с дождем. Над областным центром была замечена внутриоблачная паукообразная молния, а в районах даже выпал град. Читать.