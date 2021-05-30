Из-за удара молнии в Нолинске произошел пожар

Пожар произошел в неэксплуатируемом здании. Фото: 43.mchs.gov.ru

В субботу, 29 мая, в Нолинске произошел крупный пожар в неэксплуатируемом помещении на улице Советской. По словам очевидцев, возгорание могло произойти из-за удара молнии.

Жуткое видео пожара горожане опубликовали в группе «Злой нолинчанин». На кадрах видно, как ярко-оранжевые языки пламени возвышаются над зданием, а черные густые клубы дыма обволакивают город.

- К тушению пожара привлекались 22 человека и 8 единиц техники, в том числе от МЧС России - 11 человек и 5 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что в происшествии никто не пострадал. Официальная версия пожара не сообщается