Альминову поменяли на Барминова

Анна Альминова родилась 17 января 1985 в Кирове. Фото: kirovreg.ru

Очередные кадровые перестановки произошли в правительстве Кировской области. На этот раз министерского кресла лишилась Анна Альминова, известная более широкому кругу лиц, как бывшая легкоатлетка, пойманная в 2010 году на допинге. К слову, что и могло повлиять на ее уход, так как ранее Минспорт РФ рекомендовал регионам не привлекать к работе в спорте лиц, причастных к допингу. В свою очередь, Анна Александровна как раз-таки курировала данное направление вкупе с молодежной политикой.

Кроме того, можно предположить, что на своем посту Анна Альминова не справилась с рядом вызовов: закрытие МХК «Олимпия», не разрешенная ситуация с трамплином К-90, а также недавний инцидент с манежем в Вересниках. Однако все версии остаются просто догадками - официальной причины ухода не сообщается.

Вместо Анны Альминовой на должность с 26 мая заступил Георгий Барминов, правда, с приставкой и.о. Соответствующий указ подписал губернатор Кировской области Игорь Васильев, сообщается на сайте регионального правительства.

Добавим, что Георгий Андреевич с 2016 по 2018 годах возглавлял министерство спорта и молодежной политики Кировской области. Тогда на должности его сменила Анна Альминова, работавшая в должности его заместителя. После ухода из правительства Георгий Барминов возглавлял Центр отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы».