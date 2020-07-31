Кирово-Чепецкая МХК «Олимпия» прекращает свое существование
По официальной информации, региональное министерство спорта и молодежной политики приняло решение, что Кирово-Чепецкая МХК «Олимпия» не будут принимать участие в Первенстве Национальной молодежной лиги в сезоне 2020/21. Печальная новость для любителей хоккея появилась в официальной группе команды.
Основная причина такого решения - тяжелая эпидемиологическая и финансовая обстановка в Кировской области.
Кроме того, ГТРК «Вятка» сообщает, что в ближайшем времени молодежная команда «Олимпия» прекратит свое существование. Такое решение принято из-за отсутствие средств на содержание команды. Однако юниорский клуб продолжит выступать в первенстве ЮХЛ.
Поклонники клуба тяжело восприняли новость о закрытии команды. Сейчас в социальных сетях запущен хэштег #ОлимпияЖиви в поддержку команды.
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ИСТОЧНИК KP.RU