Кировский трамплин К-90 демонтируют без согласия мэрии

Трамплин К-90 на Филейской горе был построен в 1951 году. Фото: admkirov.ru

Прокуратура Октябрьского района выяснила, что кировский трамплин К-90 разбирали без разрешения муниципалитета. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Дело в том, что в 2007 году глава администрации города передал трамплин в оперативное управление МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3». Вместе с тем, в августе текущего года учреждение заключило контракт на безвозмездной основе на демонтаж деревянной контракции трамплина.

- В рассматриваемом случае заключение муниципального контракта противоречило требованиям гражданского законодательства, поскольку согласие собственника трамплина - муниципального образования «Город Киров» не было получено, - сообщили в ведомстве. - Кроме того, порядок списания, разборки, демонтажа и утилизации не соблюден.

Помимо этого, в прокуратуре отметили, что трамплин является единым сооружением без выделения его составных металлических и деревянных частей.

В итоге прокурор внес представление директору МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 3».

Отметим, что в конце октября на объекте побывали глава администрации города Дмитрий Осипов и заместитель председателя Кировской городской Думы Александр Востриков. Они проверили ход работ по демонтажу деревянного настила трамплина. Чиновник также рассказал, что в дальнейшем планируется закрыть проемы профнастилом, чтобы исключить падение снега на людей.

В октября Дмитрий Осипов проверил ход работ по демонтажу деревянного настила трамплина. Фото: admkirov.ru

Исходя из сухого пресс-релиза администрации можно сделать вывод, что власти прекрасно знали о проводимых работах. Однако они не смогли или не захотели правильно составить документы.