В Кирове возбудили уголовное дело из-за обрушения крыши в спорткомплексе «Вересники»

Следователи изъяли необходимую документацию, видео обрушения и фрагменты крыши. Фото: СУ СКР по Кировской области

В Кирове возбудили уголовное дело по факту обрушения крыши легкоатлетического манежа «Вересники». Региональная прокуратура признала этот шаг законным. Виновные (когда они будут установлены) ответят сразу по двум статьям: «халатность» и «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Информацию передает областной Следком.

На данный момент работники ведомства изъяли документацию по спорткомплексу и регламентирующую права и обязанности ответственных лиц, документы в спортивной школе олимпийского резерва, а также видео обрушения крыши и фрагменты кровли. Следователи опросили директора учреждения и главного инженера, который был ответственным за эксплуатацию манежа, тренера и других лиц. Кроме того, сейчас решается вопрос о проведении строительно-технической судебной экспертизы. Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России.

Напомним, ЧП в Вересниках произошло 4 апреля: во время детских соревнований частично обрушилась крыша легкоатлетического манежа. Куски железа и бетона упали прямо на беговую дорожку, где еще пару секунд назад находились дети. К счастью, никто не пострадал. Точную причину обрушения собирается выяснять специальная комиссия, собранная собственником объекта. Надзорные ведомства также проводят проверку.