В Кирове лишили лицензии УК Ленинского района

Лицензию компании отозвали с 28 мая 2021 года. Фото: google.ru/maps

В Кирове «УК Ленинского района» лишили лицензии. С 28 мая организация больше не может обслуживать жилые дома. Об этом сообщили в областном правительстве.

В апреле и мае 2021 года, помимо Ленинской, лицензию потеряли еще три компании: «Луч», «ЖСК» и «УК Почин». Жители домов, оставшихся без управляющей организации, могут выбрать ее себе самостоятельно. На общем собрании собственников помещений выбирается способ управления зданием. Сбор организуют органы местного самоуправления, они же проводят открытый конкурс по отбору УК. Если он не состоится, на дома назначат временную «управляйку». До того времени обязанности будет нести прежняя компания, лишенная лицензии.

Ознакомиться со списком существующих УК и узнать их рейтинг кировчане могут здесь.