Тайное стало явным: Алла Албегова раскрыла секреты реформы ТКО в Кировской области

27 мая министр охраны окружающей среды Алла Албегова выступила на пленарном заседании ОЗС. Фото: zsko.ru

В четверг, 27 мая, в ходе очередного пленарного заседания Законодательного собрания Кировской области министр охраны окружающей среды Алла Албегова рассказала депутатам об итогах перехода на новую систему обращения с ТКО. При этом сделала это так, что доклад получился скорее не информативным, а разоблачающим.

Реформа обращения с коммунальными отходами в нашем регионе реализуется третий год. По словам Аллы Викторовны, на первом этапе перед министерством стояла задача организовать систему сбора и вывоза отходов из районов области.

- В настоящее время такая система в регионе выстроена, - начала свой доклад Алла Албегова, подкрепляя сказанное цифрами. - Если на начало 2019 года системой сбора и вывоза было охвачено чуть более 50% населенных пунктов, то сейчас этот показатель составляет 97,7%.

Рассказала Алла Викторовна и про новые нормативы накопления, которые показали реальные цифры образования отходов, что позволило не повышать плату за услугу для граждан. Упомянула министр и созданные площадки для сбора ТКО, а их без малого насчитали около 1700 штук. Самих же контейнеров закупили порядка 9 тысяч, но по признанию Аллы Викторовны, потребность в них еще сохраняется. К слову, это хорошо видно по отдельным районам, где из-за нехватки контейнеров образуются стихийные свалки.

Складывалось ощущение, что министр и дальше продолжит озвучивать информацию, которую ранее представила на профильной комиссии, но неожиданно монотонный доклад превратился в обвинительный и разоблачающий. Речь зашла о состоянии сферы мусорного рынка до реформы.

- К середине минувшего года мы получили и проанализировали данные за 2019 год, - заявила министр. - Мы пришли к выводу, что в регионе сложилась малоэффективная, непрозрачная и неуправляемая система обращения с ТКО. Во-первых, все крупные организации работавшие в этой сфере, являлись взаимосвязанными - одни и те же люди и их родственники в разные периоды времени являлись учредителями данных предприятий.

Слова Аллы Викторовны сопровождались презентацией, на которой отчетливо была видна взаимосвязь организаций, действующих в сфере ТКО в 2018 году.

- Во-вторых, торги на услуги по транспортированию на 2019 и 2020 годы являлись не конкурентными, то есть формально они соответствовали требованиям законодательства, но по сути в них участвовало по одной компании, - продолжала министр. - Торги же признавались несостоявшимися, а договоры заключались по начальной (максимальной) цене. В такой схеме участвовали три компании перевозчика: ООО «КДУ-3», ООО «ВЭК» и ООО «Предприятие по утилизации бытовых и промышленных отходов». Одним из бенефициаров всех компаний является бизнесмен Михаил Шихов.

Отметим, что за все время проведения реформы властями впервые были названы конкретные имена и компании, которым сегодня противостоит новая система.

- В-третьих, транспортировщиками была выстроена система работы с привлечением субподрядных организация. Мы проанализировали фактические затраты трех генеральных перевозчиков и оплату расходов субперевозчиков, в результате чего увидели завышенную стоимость заключенных договоров с регоператором. Суммарно, по нашим экспертным оценкам, завышение стоимости составляло более 300 млн рублей, - теперь министр назвала не только имена, но и возможные суммы.

Отдельно Алла Албегова остановилась на валовой выручке регионального оператора и его расчетах с перевозчиками.

- Планируемая валовая выручка регоператора за 2019 год составляла 2 млрд 742 млн рублей, а на услуги по транспортированию было отыграно 1 млрд 593 млн рублей, затраты ООО «Центральный полигон» - 631 млн рублей, - пояснила министр. - Далее простейшая арифметика: у регоператора имелись обязательства перед четырьмя аффилированными компаниями, предусмотренные тарифом на сумму 2 млрд 224 млн рублей (это примерено 81,1% от всей расчетной выручки - прим Ред.).

Кроме того, по словам Аллы Викторовны, прежнее руководство «Куприта» также было аффилированно основному бенефициару Михаилу Шихову.

- Таким образом, практически весь ресурс по транспортированию ТКО оказался сосредоточен в руках компаний, аффилированных одному бенефициару. В законодательстве есть такое понятие, как картельный сговор, - резюмировала министр. - В настоящее время в Следственный комитет направлено заявление для оценки озвученных выше фактов (в пресс-службе ведомства не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию - прим. Ред.).

Закончив с разоблачающей частью доклада, Алла Албегова перешла к тому, что именно удалось достигнуть с переходом к новой системе обращения с ТКО. Однако все остальное уже казалось отступлением, главное было сказано. Оставалось только понять: «а где же вы раньше были Алла Викторовна?».

Напомним, что с 1 января 2021 года сбором и транспортировкой мусора вместо частных подрядчиков, по решению региональных властей, занимается регоператор АО «Куприт» и областное АО «Вятавтодор».