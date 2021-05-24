В Вятских Полянах мужчина на иномарке въехал в толпу, а та в ответ разгромила его машину

Толпа разом накинулась на иномарку, сбившую нескольких человек. Фото: vk.com/kirov_blacklist

В Вятских Полянах водитель иномарки сбил нескольких человек, а те в ответ ринулись громить его машину. В итоге мужчина едва унес ноги и колеса. Информация появилась в соцсетях, местных и соседних регионов, и вскоре разошлась по СМИ.

Инцидент произошел близ одного из кафе утром 23 мая. Некий индивид за рулем иномарки, отдыхавший в том же заведении и собравшийся домой, въехал прямо в толпу людей, стоявших на улице. Благо, никто не погиб, однако машина сбила нескольких человек. Разгоряченные алкоголем и ситуацией люди не растерялись и атаковали уже водителя, набросившись на автомобиль. В железного коня полетели камни, палки, покрышки - словом, что нашли. Водителю пришлось оперативно покинуть место инцидента.

Паблик «Киров без цензуры» опубликовал видео разборки и фотографии ее последствий. Судя по ним, сотрудники ГИБДД нашли машину изрядно побитой и в кустах. Там его и задержали.

В итоге железному коню нехило досталось. Фото: vk.com/kirov_blacklist

«Комсомолка» уточнила, что же произошло на самом деле, в полиции.

- Утром 23 мая в межмуниципальный отдел МВД России «Вятскополянский» поступило сообщение о том, что посетитель одного из кафе, управляя автомобилем, совершил наезд на гостей этого же заведения, - прокомментировали нам в пресс-службе областного УМВД. - В результате травмированы четыре человека. В ходе инцидента, когда мужчина пытался скрыться с места происшествия, машине нанесли повреждения находящиеся около кафе граждане. Водитель авто в состоянии опьянения задержан полицией, на него составлен административный протокол по ч.3 ст.12.27 КоАП РФ. По факту произошедшего полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства.

Кировчане в соцсетях вскипели. Мнения моментально разделились: одни считали, что водитель - хороший, а нападавшие - толпа неандертальцев; вторые же утверждали, что отдыхающие правильно поступили, когда полезли мстить за несправедливо сбитых людей.

- Местная гопота принимает гостей из соседнего поселка?

- Скорей всего, пьяные [маргиналы] разгуливали по дороге и напали на проезжающий автомобиль, который, возможно, кого-то зацепил.

- Бейте водителя, машина при чем?

- Это что за дикари?! Уголовщина какая-то!

- Веселятся же люди, от души, так сказать, без тормозов и остановки.

- Живут же люди, хоть в Вятские Поляны переезжай…

- Мгновенная карма, если все так на самом деле. Но, судя по толпе утром... где-то есть подвох.

Однако многие сходятся во мнении: у инцидента явно есть какая-то предыстория. Но вообще-то, каким бы ни был конфликт, въезжать на машине в толпу - явный перебор. Как и набрасываться на транспорт с камнями и палками.