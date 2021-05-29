За первый квартал 2021 года в Кировской области уволилось более 15 тысяч человек

В январе-марте текущего года на работу в нашей области устроились более 14 тысяч человек Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За первые три месяца этого года из организаций Кировской области уволилось свыше 15 тысяч человек. Большая часть из них работала в сфере торговли и обрабатывающих производств. По собственному желанию ушли с работы 12 тысяч сотрудников. Меньше всего людей уволилось по сокращению - 300 человек. Такие данные привел Кировстат.

По состоянию на 31 марта организации региона заявили о наличии почти 8 тыс. вакантных рабочих мест. Это на 21% больше чем в прошлом году. Нехватка сотрудником отмечалась в секторе государственного управления и военной безопасности, а также социального обеспечения и обрабатывающих производств.

В январе-марте текущего года на работу в нашей области устроились более 14 тысяч человек., что на 8% ниже, чем в 2020 году. Кроме того, согласно официальным данным, более 33 тысяч кировчан трудоустроены на неполный рабочий день или неделю.