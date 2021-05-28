Кировская сеть магазинов «Скатерть-самобранка» прекращает работу

В Кирове существует пять магазинов и аптечных пунктов этой сети. Фото: vk.com/samobranka_kirov

В Кирове прекращает свою работу местная сеть магазинов «Скатерть-самобранка». Об этом ее владельцы сообщили в своем паблике ВКонтакте. В связи с этим в торговых точках сети объявили ликвидацию товара.

Всего в нашем городе действует (пока еще) пять магазинов, а также аптечных пунктов, под этим названием: на ул. Калинина, 40, Красный Химик, 29, Мира, 23, Тарасовской, 8, и Советской, 15 в Нововятском районе.

Кировчане в комментариях массово сожалеют о закрытии магазинов. По словам горожан, это произошло из-за вытеснения с рынка другой крупной торговой сетью.