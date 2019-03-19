Мать, которую обвиняют в голодной смерти трехлетней девочки, признала свою вину

21-летняя кировчанка, которая оставила в квартире свою трехлетнюю дочь умирать в одиночестве от голода и жажды, признала свою вину в смерти ребенка. Правда, только частично. Об этом «Комсомолке» рассказали в Следственном комитете Кировской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693704" frameborder="0"></iframe> В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

- Девушка говорит только то, что не желала смерти своей дочери, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Больше она ни о чем не говорит.

На этой недели задержанная кировчанка проходила психиатрическую экспертизу. Результатов от медиков пока нет.

На данный момент горе-родительница заключена под стражу. Решения суда она дожидается в шестиместной камере следственного изолятора. Все слухи о том, что ее порезали сокамерницы и перевели в камеру-«одиночку, в УФСИН опровергли.

- Сидит, как все, - говорят в ведомстве.

Мамаша принимала поздравления с Днем рождения дочери, когда та, скорей всего, была уже мертва. Фото: скриншот

По нашим сведениям, судебные заседания начнутся в апреле. Бабушка погибшей малышки на данный момент имеет статус потерпевшей.

Адвокат, представляющий интересы матери, отказывается общаться с журналистом: не отвечает на звонки или бросает трубку.

- С уверенностью можно утверждать только одно: суд обязательно учтет при вынесении приговора позицию задержанной, - пояснил «Комсомолке» кировский адвокат Ян Чеботарев. - А уж каким образом он ее учтет: в сторону смягчения, в сторону ужесточения, или вообще не учтет - гадать бесполезно.

Узнав о трагедии, кировчане стали не только приходить к дому, где погибла малышка, но и стали требовать от судей самого жестокого и сурового наказания для матери-изверга: на платформе для подписания петиций появилось тематическое обращение.

Напомним, что история, потрясшая всю страну, произошла 20 февраля. Бабушка трехлетней девочки пришла навестить внучку, поздравить ее с Днем рождения, но вместо этого нашла уже мертвого ребенка, лежащего на полу в грязной квартире.

Бабушка трехлетней девочки признана потерпевшей. Фото: скриншот с видео

Мать оставила свою единственную дочь одну на шесть дней в запертой квартире. Пока горе-мамаша кутила, веселилась с подружками и принимала в соцсетях поздравления с трехлетием своей «маленькой вселенной», ее дочь в грязной, замызганной квартире от голода ела порошок, разрывала пустые пачки сока, чтобы найти хоть каплю воды...ведь уходя, мать перекрыла воду, якобы, чтобы ребенок не устроил потоп.

В разговоре с «Комсомолкой» бабушка девочки сказала, что обычно ездила к дочери и внучке два-три раза в неделю, но именно в это время, по ее словам, она была слишком загружена на работе, чтобы навестить родственниц. А отец малышки спокойно жил в Санкт-Петербурге, не догадываясь, что через несколько дней, ему придется забирать труп своей дочери из морга.

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