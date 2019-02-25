2019-02-25T14:48:27+03:00
Происшествия

Кировчане через петицию требуют сурового наказания для матери погибшей трехлетней девочки

Инициативу уже поддержали более 100 человек
Александр ЧАРУШИН
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По мнению кировчан, девушка совершила тяжкое преступление. Фото: www.change.orgПо мнению кировчан, девушка совершила тяжкое преступление. Фото: www.change.org
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Кировчане требуют самого сурового наказания для матери погибшей трехлетней девочки. На онлайн-платформе Change.org уже создана специальная петиция, адресованная руководству УМВД России по Кировской области.

- Мы считаем, что такое отношение к ребенку недопустимо в нашем обществе и заслуживает особого наказания для данной девушки, - указано в петиции. - Она совершила тяжкое преступление, за которое должна понести заслуженное суровое наказание. Это должно стать примером для молодых семей и молодых матерей-одиночек.

На момент написания материала петицию подписали 110 человек. Чтобы инициативу рассмотрели на региональном уровне, ее должны поддержать 5% жителей Кировской области.

Напомним, в среду, 20 февраля в квартире на улице Щорса было обнаружено тело 3-летней девочки. Позднее ее мать была арестована: 21-летняя кировчанка на несколько дней оставила свою дочку одну в запертой квартире без еды и воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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