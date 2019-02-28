В Кирове задержана завбольницей: погибшую от голода девочку два года не показывали педиатру

Неделю назад в квартире на улице Щорса было найдено тело трехлетней девочки. Малышку на несколько дней оставили в запертой квартире без еды и воды, от голода она пыталась есть стиральный порошок. Маму девочки арестовали по подозрению в умышленном убийстве, сейчас она находится в СИЗО. Параллельно следователи устанавливали все детали этой трагедии.

Была изъята медицинская карта ребенка, допрошены работники поликлиники, в которой девочка наблюдалась до конца 2016 года. В итоге вопросы возникли и к руководству лечебного заведения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694534" frameborder="0"></iframe> Задержание заведующей поликлиникой, в которой должна была наблюдаться погибшая девочка из Кирова.Видео: СУ СК России по Кировской области

- По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники девочка более двух лет не наблюдалась у врачей, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Вопреки законам, за ее здоровьем никто не следил, это квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка. Вчера заведующую задержали. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Пока обвинение заведующей не предъявлено. Однако, если квалификация статьи будет «Деяние, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека», то медику может грозить до пяти лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693704" frameborder="0"></iframe> В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

Напомним, в среду погибшую малышку похоронили. Как рассказали знакомые семьи, на прощании с девочкой присутствовали только самые близкие люди, всего 15-20 человек.

На прощании с малышкой присутствовали только самые близкие люди. Фото: instagram.com

А в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале побывали продавец магазина, расположенного в доме, где и произошла трагедия, бывшие коллеги матери ребенка и кировский журналист. Отец девочки вышел на видеосвязь в студии.

- Я не снимаю ни в коем случае с себя вины, - бабушка умершей Катюши не могла сдержать слез в эфире. - Я живу одной надеждой, что я когда-нибудь встречу [свою дочь. - Ред.] и порву своими руками. Для этого хватит одной минуты, лишь бы дотянуться. Да, это моя дочь... Я ее породила, я ее и убью.