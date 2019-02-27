«Были только самые близкие»: в Кирове прошли похороны трехлетней девочки, погибшей от истощения
Отпевали малышку в храме великомученика и целителя Пантелеймона. Как сообщают знакомые семьи, на похоронах были только самые близкие люди - человек 15-20.
Где находится могила ребенка - неизвестно. Родственники опасаются вандалов, поэтому не рассказывают о месте захоронения.
В сети появились кадры с места смерти трехлетней кировчанки.Видео: Интернет-ресурс «Следак шепнул» @sledak_shepnul
Напомним, трагедия, потрясшая не только кировчан, но и других жителей страны, произошла 20 февраля. Тело трехлетней девочки нашла бабушка. Она же вызвала врачей и полицию. В это время мама погибшей была у подруг и совсем не думала о дочери. А вот ее отец даже не знал о том, что происходит с ребенком: он находился в Санкт-Петербурге.
В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи
ИСТОЧНИК KP.RU