«Были только самые близкие»: в Кирове прошли похороны трехлетней девочки, погибшей от истощения

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-27T16:46:11+03:00

Мать оставила ее одну на несколько дней в квартире

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Отпевали малышку в храме великомученика и целителя Пантелеймона. Как сообщают знакомые семьи, на похоронах были только самые близкие люди - человек 15-20.

Где находится могила ребенка - неизвестно. Родственники опасаются вандалов, поэтому не рассказывают о месте захоронения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693996" frameborder="0"></iframe> В сети появились кадры с места смерти трехлетней кировчанки.Видео: Интернет-ресурс «Следак шепнул» @sledak_shepnul

Напомним, трагедия, потрясшая не только кировчан, но и других жителей страны, произошла 20 февраля. Тело трехлетней девочки нашла бабушка. Она же вызвала врачей и полицию. В это время мама погибшей была у подруг и совсем не думала о дочери. А вот ее отец даже не знал о том, что происходит с ребенком: он находился в Санкт-Петербурге.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693704" frameborder="0"></iframe> В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

ИСТОЧНИК KP.RU