2019-02-27T16:46:11+03:00
Общество

«Были только самые близкие»: в Кирове прошли похороны трехлетней девочки, погибшей от истощения

Мать оставила ее одну на несколько дней в квартире
Евгений ДЕМИХОВ
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На похороны пришли самые близкие семье люди. Фото: instagram.comНа похороны пришли самые близкие семье люди. Фото: instagram.com
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Отпевали малышку в храме великомученика и целителя Пантелеймона. Как сообщают знакомые семьи, на похоронах были только самые близкие люди - человек 15-20.

Где находится могила ребенка - неизвестно. Родственники опасаются вандалов, поэтому не рассказывают о месте захоронения.

В сети появились кадры с места смерти трехлетней кировчанки.Видео: Интернет-ресурс «Следак шепнул» @sledak_shepnul

Напомним, трагедия, потрясшая не только кировчан, но и других жителей страны, произошла 20 февраля. Тело трехлетней девочки нашла бабушка. Она же вызвала врачей и полицию. В это время мама погибшей была у подруг и совсем не думала о дочери. А вот ее отец даже не знал о том, что происходит с ребенком: он находился в Санкт-Петербурге.

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

ИСТОЧНИК KP.RU

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