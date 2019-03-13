2019-03-13T16:25:12+03:00
Происшествия

СКР: расследование смерти трехлетней девочки в Кирове завершится в апреле

Если экспертизы не затянутся, расследование завершится в срок
Александр ЧАРУШИН
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Девочку на несколько дней заперли в квартире без еды и воды. Фото: instagram.comДевочку на несколько дней заперли в квартире без еды и воды. Фото: instagram.com
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20 февраля в квартире на улице Щорса нашли тело трехлетней девочки: мать заперла ее в квартире на несколько дней без еды и воды, малышка пыталась есть порошок. 21-летнюю кировчанку уже арестовали, обвинили в жестоком убийстве и отправили в СИЗО.

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

Позднее была задержана заведующая поликлиникой, в которой должна была наблюдаться маленькая кировчанка. Женщину подозревали в халатности, из-за которой сложилась «опасная для здоровья ребенка ситуация». Однако за нее вступились врачи, чиновники и прокуратура, а в ЦА СК России не нашли причин для уголовного преследования заведующей. Женщину отпустили.

Сейчас расследование дела о смерти трехлетнего ребенка продолжается. Как долго оно продлится, зависит от экспертиз.

- Завершить расследование планируем в апреле, - рассказали «Комсомолке» в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Кировской области. - Одна из экспертиз покажет, была ли психически здорова мать погибшей девочки, другие установят все обстоятельства смерти ребенка. Если экспертизы не затянутся, расследование завершится в срок. Пока все идет по плану.

Тем временем в Следственный комитет РФ ушло обращение юриста Ярослава Михайлова. Кировчанин просит проверить «факты бездействия полиции»: на участке, на котором погибла трехлетняя девочка, за последнее время совершено еще несколько преступлений. Изначально обращение Михайлова было направлено в администрацию президента, однако затем его переадресовали в СК РФ.

Обращение юриста переадресовали в Следственный комитет РФ. Фото: предоставлено героем публикации

Обращение юриста переадресовали в Следственный комитет РФ. Фото: предоставлено героем публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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