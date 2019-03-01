В Кирове сотни врачей готовы уволиться в знак протеста против задержания завполиклиникой

20 февраля в кировской квартире нашли тело трехлетней девочки. Малышку, которой в этот день должно было исполниться три года, на шесть дней оставили без еды и воды. Обессилевший от голода ребенок даже пытался есть стиральный порошок. Мамаша, которая ушла развлекаться к подружкам, «предусмотрительно» перекрыла воду, чтобы Катюша (имена изменены - Ред.) не затопила соседей. В момент, пока ребенок тихо умирал от голода и обезвоживания, мамочка выкладывала в соцсети видео, как они с подружкой готовят еду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/693704" frameborder="0"></iframe> В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

Обнаружила девочку бабушка, которая с ними не жила, но периодически приезжала проверять дочь и внучку. 21-летнюю маму, которая и заперла ребенка, арестовали по обвинению в умышленном убийстве девочки. Сейчас она находится в СИЗО.

Девочку на днях похоронили, а ее мать поместили в СИЗО. Фото: instagram.com

Неделю спустя в Кирове задержали заведующую поликлиникой, в которой должна была наблюдаться трехлетняя девочка. Как выяснилось, ребенка не показывали врачам с конца 2016 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694534" frameborder="0"></iframe> Задержание заведующей поликлиникой, в которой должна была наблюдаться погибшая девочка из Кирова.Видео: СУ СК России по Кировской области

- По версии следствия, при попустительстве заведующей поликлиники девочка более двух лет не наблюдалась у врачей, - сообщает СУ СК России по Кировской области. - Вопреки законам, за ее здоровьем никто не следил, это квалифицируется как ситуация, опасная для ребенка. Заведующую задержали. Уголовное дело возбуждено по ст. 293 УК РФ «Халатность». Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

МЕДИКИ ВСТАЛИ НА ЗАЩИТУ КОЛЛЕГИ

Как заявил инсайдер «Комсомолки», близкий к ситуации, в кировском медицинском сообществе задержание заведующей вызвало широкий резонанс. Медработники уверены, что заведующая не может быть виновна в смерти ребенка.

- В папке у директора Кировского детского клинического консультативно-диагностического центра уже утром лежала сотня заявлений на увольнение от сотрудников, - заявил источник «Комсомолки». - К ним готовы присоединиться медики из Перинатального центра и областной больницы. Счет в итоге может идти на сотни заявлений.

Сотня врачей уже написала заявления об увольнении, многие готовы присоединиться к нимФото: Елизавета Захарова

По некоторым данным, власти региона уже в курсе происходящего. А активисты медицинского сообщества готовы в ближайшее время обратиться во все правоохранительные органы и инстанции с требованием прекратить уголовное дело против заведующей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Известный кировский юрист Ян Чеботарев также считает, что заведующую поликлиникой нельзя обвинять в смерти девочки.

- Даже если заведующая халатно отнеслась к своей работе, ответственность может наступить только если это привело к серьезному нарушению прав человека, нанесению вреда его здоровью или его смерти, - подчеркнул юрист. - То есть, между действиями заведующей и голодной смертью девочки должна быть прямая связь. На мой взгляд, здесь нет даже косвенной связи.

В соцсетях кировчане говорят, что в данной ситуации просто «нашли «стрелочника» - заведующую поликлиникой задержали практически ни за что.

- Простите, но я считаю, что заведующая - жертва, которую просто бросили в «пасть» общественного мнения, - поделился Ян Чеботарев. - Допустим, заведующая должна была установить, что мать не показывает девочку врачам и предпринять какие-то действия. Но она не могла предвидеть то, что сумасшедшая мамашка закроет ребенка без еды и воды на неделю и уйдет гулять. Как можно обвинять в этом заведующую?

А В ЭТО ВРЕМЯ

Министерство здравоохранения Кировской области пока официально не комментирует произошедшее. «Комсомолка» направила министру запрос, чтобы выяснить, будут ли в Минздраве помогать заведующей в защите ее прав и интересов.

На официальном сайте Минздрава сообщается практически о 640 открытых вакансиях медиков в Кирове и районах области. Сколько вакансий окажутся открытыми, если протест врачей продолжится, неизвестно.

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