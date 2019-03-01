«Мы не чувствуем себя защищенными»: 100 кировских педиатров подали заявления на увольнение, чтобы поддержать заведующую поликлиникой

Два дня назад в Кирове задержали заведующую одной из детских поликлиник. Уголовное дело заведено по ст. 293 УК РФ «Халатность». Именно в этой больнице должна была наблюдаться трехлетняя кировчанка, погибшая в запертой квартире без еды и воды.

Следователи посчитали, что с конца 2016 года «при попустительстве заведующей поликлиники девочка не наблюдалась у врачей». Это дело вызвало широкий резонанс среди кировских медицинских работников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.kirov.kp.ru/video/embed/694534" frameborder="0"></iframe> Задержание заведующей поликлиникой, в которой должна была наблюдаться погибшая девочка из Кирова.Видео: СУ СК России по Кировской области

На стол главврача Кировского детского городского клинического лечебно-диагностического центра легла стопка заявлений об увольнении: 100 кировских врачей-педиатров выразили свой протест против задержания заведующей одной из поликлиник. Однако ситуация разрешилась: вчера заведующую отпустили на свободу, а с каждым из педиатров провели личную беседу.

- «Мы в такой ситуации не чувствуем себя защищенными», с такой формулировкой врачи писали свои заявления об уходе, - рассказала главврач больницы Мария Савинова на встрече с журналистами. - Мы поговорили с каждым из педиатров, сейчас все поликлиники работают в штатном режиме, все специалисты вышли на работу. Ситуация находится под контролем.

Еще сегодня утром представители ассоциации медицинских работников и профсоюза обсудили произошедшее с правительством Кировской области. По словам Марии Савиновой, они нашли полную поддержку со стороны властей.

- Произошла страшная трагедия, девочка погибла по вине собственной мамы, - рассказал губернатор Кировской области Игорь Васильев. - Возбуждено уголовное дело, оно будет расследовано в полной мере. Но та ситуация, которая произошла с заведующей поликлиники, недопустима. Мы приложим все усилия, чтобы расследование прошло полностью в рамках правового поля, но без избыточного давления на медиков.

В пресс-центре правительства Кировской области власти пообщались с медиками, взволнованными произошедшимФото: Александр ЧАРУШИН

Также неравнодушные врачи обратились и в прокуратуру Кировской области. Они уверены, что связи между работой заведующей поликлиникой и смертью маленькой девочки нет.

- Мы подали в прокуратуру письмо с просьбой разобраться в законности задержания заведующей, - сообщила президент Ассоциации медицинских работников Кировской области Елена Томинина. - Мы надеемся на всестороннее расследование этого случая и на то, что к делу подойдут очень корректно.

Игорь Васильев в целом поддержал медиков, которые решили вступиться за заведующую поликлиникой.

- Врачи выразили свой протест, свою гражданскую позицию, - подчеркнул глава региона. - Представители медицинского сообщества побывали у прокурора и разговор, насколько я понимаю, был откровенным. Этого не надо бояться. Нужно защищать врачей. Мы никогда никого не дадим в обиду, не позволим незаслуженно обижать врача.

Губернатор Кировской области также отметил, что трагедия со смертью трехлетней девочки может заставить кировчан по-другому посмотреть на многие вещи.

- Мы должны найти потенциальные точки угрозы жизни и здоровью детей, - сообщил Игорь Васильев. - Ими могут быть асоциальный образ жизни, наличие судимости у родителей и многие другие факторы. Здесь нужен комплексный подход, участие медиков, участковых полицейских, уполномоченного по правам ребенка. Наша задача - сохранение жизни любого кировчанина. Я призываю наших жителей: будьте милосердны и неравнодушны. Ведь в случае с погибшей девочкой люди знали, что происходит, но никуда не сообщили и ничего не сделали.