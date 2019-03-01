Прокуратура проводит проверку по задержанию завполиклиникой

СЕГОДНЯ 14:45 2019-03-01T16:18:58+03:00

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История о том, как 21-летняя мамаша оставила на неделю умирать свою трехлетнюю дочь без воды и еды в пустой квартире, повергла в шок жителей не только нашего региона. Напомним, тело трехлетней малышки нашла бабушка 20 февраля.

Сама женщина, закрывшая дверь квартиры и со спокойной душой ушедшая в загул с подружками, на данный момент задержана и находится в СИЗО - ждет суда. Ей предъявили обвинение по статье «Убийство малолетнего с особой жестокостью». Но, помимо самой горе-матери, следователи сочли виновными и надзорные органы: участкового полиции, врачей поликлиники, где ребенок не появлялся с 2016 года. 22 февраля следователем СО по Ленинскому району СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ по факту халатности в действиях (бездействии) неустановленных должностных лиц органов системы профилактики и учреждений здравоохранения.

27 февраля заведующую поликлиникой, к которой была прикреплена семья малышки, арестовали. На следующий день ее выпустили из изолятора временного содержания, поскольку оснований для заключения под стражу не нашлось.

Сегодня, 1 марта, в прокуратуре Кировской области сообщили о начале проверки регионального СУ СКР. В ведомстве хотят выяснить, насколько законны были действия следователей при задержании и не нарушались ли при этом конституционные права заведующей поликлиникой.

К прокурору области в связи с этими событиями на прием приходила инициативная группа. Он взял дело под личный контроль.

Напомним, что обвинения в адрес завполиклиникой вызвали широкий резонанс среди врачей. Уже утром директору Кировского детского клинического консультативно-диагностического центра принесли как минимум сто заявлений на увольнение от сотрудников. К ним готовы присоединиться и коллеги из Перинатального центра и областной больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU