2019-03-05T15:13:08+03:00
Происшествия

Заведующая поликлиникой и педиатр погибшей трехлетней кировчанки попали в больницу

Врачи могли не выдержать нервной обстановки последних дней
Александр ЧАРУШИН
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Кировчанку задержали по подозрению в халатности, а спустя несколько дней освободили. Фото: СУ СК России по Кировской областиКировчанку задержали по подозрению в халатности, а спустя несколько дней освободили. Фото: СУ СК России по Кировской области
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Заведующую детской поликлиникой № 7 подозревали в халатности - следователи посчитали, что «из-за попустительства» врача сложилась опасная для здоровья ребенка ситуация. Речь, напомним, идет о трехлетней девочке, погибшей несколько недель назад: малышка умерла в запертой квартире без еды и воды.

В Кирове мать принимала поздравления с трехлетием дочери, пока та умирала в запертой квартире.Такая жестокость не укладывается в голове: горе-мамаша ушла в недельный загул, заперев трехлетнюю дочку без воды и пищи

Кировские медики вступились за заведующую, сто педиатров даже написали заявления на увольнение в знак протеста против этого уголовного дела. Однако вскоре все разрешилось: в центральном аппарате СК России заявили, что оснований для привлечения заведующей к ответственности нет. Кировчанку освободили, а педиатры вернулись на свои места и продолжили работать в штатном режиме.

На встрече с журналистами главврач Кировского детского городского клинического лечебно-диагностического центра Мария Савинова рассказала о состоянии заведующей.

- Есть отклонения в состоянии ее здоровья, - подчеркнула Савинова. - Несмотря на это, заведующая поликлиникой уже на следующее утро планировала идти на работу.

Несколько дней назад СМИ сообщали о том, что заведующая поликлиникой в итоге попала в больницу. Источник «Комсомолки», близкий к ситуации, подтвердил эти данные.

- Судя по всему, сказалась нервная обстановка вокруг истории со смертью девочки и задержанием самой заведующей, - рассказал источник. - Сейчас она находится на лечении в стационаре одной из кировских больниц из-за проблем со здоровьем. Попала в больницу и педиатр, которая работала на участке, где и наблюдалась погибшая девочка. Возможно, она также не выдержала нервной обстановки последних дней.

Напомним, по версии медиков, погибшая девочка два года не наблюдалась в поликлинике из-за позиции своих родственников. Врачи неоднократно звонили им, а также приходили к ним домой, однако в квартиру попасть не могли. Во время последнего визита врачам ответили, что эта семья больше не живет в квартире. По словам участкового педиатра, это был голос бабушки ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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